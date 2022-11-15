В ГИБДД рассказали, сколько аварий с участием пешеходов в Петрозаводске спровоцировали водители

В Госавтоинспекции столицы Карелии привели статистику аварий, в том числе смертельных, с участием пешеходов в 2022 году.

Согласно данным Госавтоинспекции Петрозаводска, за 10 месяцев 2022 года в карельской столице было зарегистрировано 54 ДТП с участием пешеходов. В них № человека погибли, а 30 — получили различные травмы.

Из общего числа этих аварий 31 произошла по вине водителей. В них погибли 2, а были травмированы 30 человек.

В ГИБДД Петрозаводска призвали водителей быть внимательными и при подъезде к пешеходному переходу.