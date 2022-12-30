Стало известно, в каком районе Карелии сейчас холоднее всего

В соцсети опубликовали текущие данные о погоде в районах Карелии.

В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» появились данные о погоде в райцентрах республики. Так, сейчас в Петрозаводске около 16 градусах мороза, в Суоярви -8,5°С.



В Кондопоге 10,4 градуса ниже нуля, в Медвежьегорске -9,2°С, в Сортавале порядка 7,5 градуса мороза.



Холоднее всего сейчас в Пудоже, где температура воздуха почти достигла отметки в -30°С.









Текущая температура по республике. Пудож почти взял -30.