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Стало известно, в каком режиме работают автомобильные пункты пропуска на границе

Новости. Общество
12:18, 16 Января 2024
фото: © IMAGO Heikki Saukkomaa

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Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия проинформировало о графике работы пунктов пропуска на территории Карелии и Мурманской области.

На территории Республики Карелия и Мурманской области
автомобильные пункты пропуска функционируют в следующем режиме:
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Вяртсиля
(Российская Федерация, Республика Карелия, Сортавальский район) – Ниирала (Финляндская Республика) ежедневно с 09.00 до 21.00 (по московскому времени).

Многосторонний автомобильный пункт пропуска Люття
(Российская Федерация, Костомукшский городской округ Республики Карелия) – Вартиус (Финляндская Республика) с понедельника по четверг 09.00 – 17.00, с пятницы по воскресенье 09.00 – 19.00 (по московскому времени).

Многосторонний автомобильный пункт пропуска Суоперя
(Российская Федерация, Республика Карелия, Лоухский район) – Куусамо (Финляндская Республика) с понедельника по пятницу 09.00 - 16.00 (по московскому времени).

Многосторонний автомобильный пункт пропуска Салла
(Российская Федерация, Мурманская область, Кандалакшский район) – Салла (Финляндская Республика) ежедневно с 11.00 до 15.00 (по московскому времени).

Многосторонний автомобильный пункт пропуска Лотта
(Российская Федерация, Мурманская область, Кандалакшский район) – Райя-Йоосеппи (Финляндская Республика) ежедневно с 11.00 до 15.00 (по московскому времени).

Многосторонний автомобильный пункт пропуска Борисоглебск
(Российская Федерация, Мурманская область, Печенгский район) – Стурскуг (Королевство Норвегия) ежедневно с 10.00 до 17.00 (по московскому времени).

Вместе с тем, при планировании заграничных поездок следует
учитывать, что финляндская сторона в одностороннем порядке приостановила движение до 00.00 12 февраля 2024 г. в 5 пунктах пропуска: Ниирала, Вартиус, Куусамо, Салла, Райя-Йоосеппи.

В случае возникновения вопросов по пересечению государственной границы РФ, предлагаем обращаться в Пограничное управление для получения консультации по телефонам 8(8142)790-156 (ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 10.00 до 17.00, в
пятницу с 10.00 до 14.30), либо на электронную почту Управления pu.karelia@fsb.ru.

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