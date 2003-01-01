РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Обществоведение
От танцующей выдры до лисы-акробатки: как животные удивляли жителей Карелии в 2025 году
11 января, 08:30 Статьи
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Герои спортивного года 2025: карельские спортсмены, которые сломали систему
10 января, 00:10 Статьи
Кинотетрис
«Буратино» в тени «Чебурашки»: новая экранизация «Золотого ключика» радует глаз, но боится задеть
09 января, 18:00 Статьи
Новости

«Сыночек, любимый, как я без тебя буду жить»: в Пудожском районе простились с погибшим на СВО

12:30

Артур Парфенчиков рассказал, как в Карелии устраняют последствия циклона

11:45

Охотники добыли волчицу, пугавшую жителей Пудожского района

11:15

«Золотое кольцо России» стало больше на 49 городов и сел

10:35

Стало известно, в каком состоянии 5 детей и 4 взрослых, пострадавших в страшной аварии на трассе в Карелии

10:02

Балканский вихрь «Фрэнсис» обрушит на Карелию метели и сильный ветер

09:02

Олени-прыгуны, кот в шарфике и неведомая бадяга: вспоминаем животных, удививших Карелию в 2025 году

08:33

Пятеро детей попали в больницу после ДТП на трассе в Олонецком районе

02:51

Власти Финляндии планируют тайно разместить на территории страны ядерное оружие

00:12

Украшенная ангелами ёлка из Петрозаводска может стать самой красивой в России

23:26

Автомобиль повис над дорогой после ДТП в Муезерском районе

22:52

Военнослужащий из Питкяранты Роман Филюгин погиб в зоне спецоперации

21:23

Будущих родителей в России начнут проверять на наличие генетических заболеваний

19:38

Глава Карелии проконтролировал ход строительства дома-интерната в Костомукше

17:50

Сильные метели накроют Карелию 11 января

17:22

Дорожники работают в усиленном режиме на региональных трассах Карелии

16:48

55-летний петрозаводчанин ножом зарезал возлюбленную во время ссоры

16:17

Объявленный в розыск ребёнок из Карелии найден полицейскими

15:42

Артур Парфенчиков напутствовал молодых пограничников в Костомукше

15:19

Человек отравился дымом при пожаре в Кондопожском районе

14:48

Синоптики предупредили об опасных погодных условиях в Карелии

13:18

В России повысят государственные пенсии по инвалидности

12:23

На 89-м году жизни умерла врач из Петрозаводска Таисия Петрова

10:35

Житель Беломорского округа Рустам Джандаров погиб на СВО

09:36

ИКИ РАН: редкий парад планет вновь произойдет в ближайшие недели

09:00

Пожарные оказали помощь при ДТП на трассе «Кола» в Карелии

08:30

Герои спортивного года 2025: карельские спортсмены, которые взломали систему

00:10
Стало известно, в каком состоянии 5 детей и 4 взрослых, пострадавших в страшной аварии на трассе в Карелии
Сегодня 10:02 Дорожная хроника
Поделиться

Девять человек, включая пятерых детей, пострадали на трассе «Кола» в Олонецком районе.

фото: © прокуратура Карелии

10 января в 22:26 на 261 км трассы Р-21 «Кола» в Олонецком районе (между Лодейным Полем и Мегрегой), как мы ранее сообщали, произошло столкновение двух легковых автомобилей. В аварии пострадали 9 человек, включая 5 детей.

Утром 11 января глава карельского Минздрава Михаил Охлопков рассказал, что пострадавшие — жители Петрозаводска, Новгородской области и Санкт-Петербурга. По его словам, сразу после аварии на место ДТП выехали две бригады скорой помощи из Олонецкой ЦРБ. Из Петрозаводска — из Территориального центра медицины катастроф было направлено три реанимационных автомобиля.
Троих детей доставили в Детскую республиканскую больницу: один ребёнок в реанимации в тяжёлом состоянии (по нашим данным, это скорее всего девочка 2020 года рождения), двое — в травматологическом отделении в состоянии средней тяжести. Двое детей осмотрены в Олонецкой ЦРБ и отпущены на амбулаторное лечение. Как стало известно «Столице на Онего», годы рождения детей — 2012, 2013, 2015 (двое), 2020. Годы рождения взрослых — 1965, 1968, 1987, 1990.


По словам Михаила Охлопкова, пострадавшая женщина 38 лет прооперирована в Олонецкой ЦРБ. Операция была очень сложной. Сейчас она в реанимации, в сознании. Состояние тяжёлое.
Мужчина 60 лет с переломом позвоночника доставлен в РБ СЭМП, прооперирован. Состояние тяжёлое, стабильное. Находится в нейрохирургическом отделении. Также сюда доставили женщину 57 лет с ушибами и переломами. Она находится в травматологическом отделении.
Ещё один пострадавший мужчина скорой помощью из Лодейного Поля осмотрен и отпущен на амбулаторное лечение.

Тем временем, стало известно, что прокуратура Олонецкого района проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних. На место происшествия в целях координации работы правоохранительных органов и специальных служб выезжал прокурор Олонецкого района Владимир Костин. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. На данным момент, точная причина авария не установлена.

Обсудить (0) в ленту
Открыто раннее бронирование квартир в самом видовом доме нового района «Талоярви. Город у воды»
Приглашаем экспортеров на мастер-класс с представителем Карельской таможни
Даже в отсутствие накопленных средств вы можете купить новую квартиру в любом жилом комплексе «Баренц Групп»
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение