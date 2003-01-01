Стало известно, в каком состоянии 5 детей и 4 взрослых, пострадавших в страшной аварии на трассе в Карелии

Девять человек, включая пятерых детей, пострадали на трассе «Кола» в Олонецком районе.

10 января в 22:26 на 261 км трассы Р-21 «Кола» в Олонецком районе (между Лодейным Полем и Мегрегой), как мы ранее сообщали, произошло столкновение двух легковых автомобилей. В аварии пострадали 9 человек, включая 5 детей.

Утром 11 января глава карельского Минздрава Михаил Охлопков рассказал, что пострадавшие — жители Петрозаводска, Новгородской области и Санкт-Петербурга. По его словам, сразу после аварии на место ДТП выехали две бригады скорой помощи из Олонецкой ЦРБ. Из Петрозаводска — из Территориального центра медицины катастроф было направлено три реанимационных автомобиля.

Троих детей доставили в Детскую республиканскую больницу: один ребёнок в реанимации в тяжёлом состоянии (по нашим данным, это скорее всего девочка 2020 года рождения), двое — в травматологическом отделении в состоянии средней тяжести. Двое детей осмотрены в Олонецкой ЦРБ и отпущены на амбулаторное лечение. Как стало известно «Столице на Онего», годы рождения детей — 2012, 2013, 2015 (двое), 2020. Годы рождения взрослых — 1965, 1968, 1987, 1990.



По словам Михаила Охлопкова, пострадавшая женщина 38 лет прооперирована в Олонецкой ЦРБ. Операция была очень сложной. Сейчас она в реанимации, в сознании. Состояние тяжёлое.

Мужчина 60 лет с переломом позвоночника доставлен в РБ СЭМП, прооперирован. Состояние тяжёлое, стабильное. Находится в нейрохирургическом отделении. Также сюда доставили женщину 57 лет с ушибами и переломами. Она находится в травматологическом отделении.

Ещё один пострадавший мужчина скорой помощью из Лодейного Поля осмотрен и отпущен на амбулаторное лечение.

Тем временем, стало известно, что прокуратура Олонецкого района проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетних. На место происшествия в целях координации работы правоохранительных органов и специальных служб выезжал прокурор Олонецкого района Владимир Костин. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. На данным момент, точная причина авария не установлена.