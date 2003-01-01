Стало известно, в каком состоянии находится избитый подростком инвалид из Беломорска

Состояние избитого молодого человека остается крайне тяжелым.

В Карелии 22-летний парень с инвалидностью находится в коме после жестокого избиения. Подробнее о состоянии пострадавшего рассказал глава карельского Минздрава Михаилд Охлопков.

Молодого человека избили 31 октября. В ту же ночь он был доставлен санитарной авиацией в Республиканскую больницу имени Баранова.

— Состояние пострадавшего крайне тяжелое. В коме. Мы делаем все возможное и невозможное. Но иногда не все зависит от нас, — написал Охлопков в своем Телеграм-канале.

Напомним, в минувшую пятницу, 31 октября, в полицию Беломорска позвонила местная жительница, которая сообщила, что ее сыну прислали видео с избиением молодого человека. Участковый установил квартиру, запечатленную на видеозаписи, и выехал на место происшествия. Подозреваемого быстро нашли и задержали — им оказался 15-летний подросток. Суд заключил его под стражу до 31 декабря 2025 года.

Инцидент получил широкий общественный резонанс после публикаций в социальных сетях. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Центральный аппарат Следственного комитета России возьмет на контроль ход расследования.