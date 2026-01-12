Стало известно, в каком состоянии сейчас находятся все 9 пострадавших в страшном ДТП в Карелии

Одна из пострадавших продолжит лечение в Санкт-Петербурге.
Состояние двоих взрослых и одного ребенка, пострадавших в ДТП на 261-м километре трассы «Кола» в Олонецком районе Карелии, остается тяжелым. Информацию «Столице на Онего» подтвердили в Минздраве республики.
Напомним, в Олонецком районе Карелии 10 января произошло страшное ДТП, в котором пострадали девять человек, включая пятерых детей. В 22:26 на 261-м километре трассы «Кола» водитель автомобиля Skoda Kodiaq выехал с обочины на встречную полосу, где в лобовую столкнулся с автомобилем Kia Seed.
В машине Skoda находились 60-летний водитель, его 57-летняя супруга и пятеро их внуков в возрасте от 5 до 13 лет, все жители Карелии. В Kia Seed ехали 38-летний водитель и пассажирка того же возраста, оба из Великого Новгорода.
Сразу после аварии на место выехали две бригады скорой помощи из Олонецкой ЦРБ и три реанимационных автомобиля из Петрозаводска.
Троих детей доставили в Детскую республиканскую больницу. Самый младший ребенок, 5-летняя девочка, сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Двое других детей доставлены в травматологическом отделении в состоянии средней тяжести. Еще двоих детей осмотрели в Олонецкой ЦРБ и отпустили на амбулаторное лечение.
60-летний водитель Skoda с переломом позвоночника прооперирован в Республиканской больнице скорой помощи и находится в нейрохирургическом отделении в тяжелом, стабильном состоянии. Его супруга с ушибами и переломами была направлена в травматологическое отделение той же больницы. Второго водителя осмотрели врачи из Лодейного Поля — сейчас мужчина лечится амбулаторно.
38-летняя женщина-пассажирка из Kia была прооперирована в Олонецкой ЦРБ. По словам Михаила Охлопкова, «операция была очень сложной. На утро состояние относительно стабильное». Как уточнили нашему изданию, ее доставили в больницу Санкт-Петербурга.