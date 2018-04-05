Стало известно, во сколько обойдется отдых детей в лагерях Петрозаводска

Администрация города определилась с ценами на путевки в пришкольные, профильные и стационарные лагеря.

Более 2000 тысяч детей смогут отдохнуть этим летом лагерях, финансирование которых будет осуществляться за счет средств городского бюджета и субсидии из бюджета республики. Для школьников откроют 44 смены, в том числе 14 смен лагерей дневного пребывания для 417 детей, 27 смен в специализированных (профильных) лагерях для 1284 детей, а также три смены на загородной базе отдыха "Старт", где отдохнут 450 детей. Кроме того, ведется работа по подготовке загородной базы отдыха "Уя" для проведения тренировочных мероприятий юных спортсменов, сообщили в администрации Петрозаводска.

Если в лагеря дневного пребывания путевка на 15 дней обойдется в 3000 рублей, то в оздоровительном стационарном лагере "Старт" стоимость путевки на 21 день составит 28350 рублей.

Напомним, замминистра образования Карелии Наталья Волкова в минувший понедельник на заседании рабочей группы ОНФ заявила, что 41730 рублей составляет стоимость путевки для отдыха в лагерях Краснодарского края на 21 день. "Рассматриваем Краснодарский край, который представил неплохие предложения», - сказала Волкова.

Кроме "Старта" в Карелии для детей откроют еще один загородный лагерь - "Полярный круг" в Лоухском районе. Но путевка на базу в деревне Нильмогуба, где располагается и дайвинг-центр, и научно-исследовательская станция, будет стоить более 43000 рублей.

Петрозаводские стационарные базы "Дружба", "Айно" и "Уя", а также "Искорка", закрытая уже более 10 лет, исключены из летней оздоровительной кампании 2018 года. Власти города, которые на текущее содержание всех своих загородных лагерей, включая "Старт", тратят около 17 миллионов рублей в год, не смогли исполнить все предписания контролирующих органов. Вновь возникли проблемы с лицензированием воды (качество воды в скважинах в лагерях "Дружба", "Айно" и "Уя" не устраивает карельское управление Роспотребнадзора), противопожарной безопасностью, оборудованием мест проживания, установкой ограждений и т.д.