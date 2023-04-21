Стало известно, во сколько обойдется питание участников фестиваля «Ruskeala Symphony» в Карелии

Карельская государственная филармония Карелии заказала питание для рядовых участников фестиваля «Ruskeala Symphony».

Питание участников (артистов, представителей охраны и спецслужб) фестиваля «Ruskeala Symphony», который пройдет с 14 по 15 июля, будет организовано в кафе на территории горного парка Рускеала. Карельская филармония заплатит за это 169 тысяч 450 рублей.

Что на эти деньги заказал организатор, знает проект «Жизнь и кошелек».