Стало известно, во сколько обойдется строительство моста через Лососинку в Петрозаводске

Мост является пешеходным, он соединяет Древлянку и Кукковку, и многие пользуются этой переправой.

Напомним, мост закрыли в прошлом году. Деревянный настил его прогнил , жители даже пожаловались в Следком России. В итоге Александр Бастрыкин поручил провести проверку, с чем связана задержка в ремонте. И вот итог — строительство нового моста. Завершить работы обещают до конца октября.

— На период строительства пересечь Лососинку можно будет через близлежащий Пригородный мост, — уточнили в мэрии.

На текущей неделе городские власти определили подрядчика, который на средства субсидии правительства Карелии демонтирует старый и построит новый мост. Обойдутся работы почти в 10 миллионов рублей, рассказали в мэрии.

Разваливающийся мост восстановлению не подлежит. Обследование показало, что опоры и фундамент его практически полностью разрушены, поэтому ремонтировать его бесполезно.

