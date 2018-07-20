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Новости. Общество
20:40, 20 Июля 2018

Стало известно, во сколько обошлась Финляндии встреча Путина и Трампа

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Согласно сложившейся международной традиции, страна-хозяйка мероприятия оплачивает расходы на его проведение.

Стоимость организации встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки превысила четыре миллиона евро, сообщает Yle. Пока это предварительная оценка, а итоговая сумма будет названа осенью.

К примеру, 400 тысяч евро было потрачено на оплату сотрудникам и срочникам Оборонительных сил, обеспечивавшим охрану в понедельник. Десять тысяч евро стоила сауна и раздача финской клубники и гороха аккредитованным журналистам.

Сложно подсчитать стоимость того, что многие чиновники из-за подготовки к саммиту вынуждены были отложить свои рутинные дела.

Большую часть итоговой суммы – порядка 2,7 миллиона евро – оплатит МВД Финляндии. Из этих денег два миллиона потрачено на усиленную работу столичной полиции, остальное – на работу Центральной криминальной полиции, Полиции безопасности и Пограничной службы. Оборонительным силам за помощь в охране министерство переведет 400 тысяч евро, однако в этих расчетах пока не учтена стоимость использования истребителей и военных вертолетов, а также кораблей военно-морского флота.

Второй по величине счет – порядка 1–1,15 миллиона евро – выставлен министерству иностранных дел. Наибольшая часть этих денег потрачена на аренду Дворца Финляндии под пресс-центр и организацию его работы: охрану, обеспечение журналистов питанием и техническое оснащение.

– МИД также оплатил часть аэропортовых сборов и компенсировал расходы на передвижение президентов. Это стоило 150 тысяч евро, – рассказывает начальник пресс-службы министерства Веса Хяккинен.

Еще почти 250 тысяч евро заплатит Канцелярия финского президента. Эти деньги пошли на размещение делегации американского президента в отеле Hilton Kalastajatorppa и самого Дональда Трампа в соседнем гостевом доме, принадлежащем государству, за обеспечение каналов связи, организацию питания и подготовку помещений для переговоров.

Дешевле всего встреча Трампа и Путина обошлась администрации Хельсинки. Город потратил на эти цели примерно 200 тысяч евро.

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