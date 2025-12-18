Стало известно, врача какой районной больницы Карелии подозревают в растрате

Минздрав Карелии прокомментировал информацию о возбуждении уголовного дела в отношении главного врача районной больницы.
По данным Минздрава речь о Пудожской ЦРБ. Главного врача обвиняют в мошенничестве и растрате, совершенных с использованием служебного положения.
— Минздрав Карелии, как только стало известно о фактах злоупотребления, сразу уволил руководителя Пудожской ЦРБ. Все материалы были переданы в следственные органы, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее стало известно, что 41-летний главный врач районной больницы обвиняется в растрате вверенного имущества в крупном размере и мошенничестве при получении выплат.
— В период с августа 2023 года по июль 2024 года главный врач районной больницы, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроил в организацию свою близкую знакомую на вакантную должность врача. Фактически трудовые обязанности женщина не выполняла, а предоставляемые фигурантом заведомо ложные сведения вносились в табели учёта рабочего времени, на основании которых необоснованно начислялась заработная плата, -— рассказали в Следкоме Карелии.
Всего фиктивному сотруднику было выплачено более 870 тысяч рублей. Кроме того, направляя недостоверные сведения в Фонд пенсионного и социального страхования региона, фигурант похитил бюджетные денежные средства в общей сумме более 170 тысяч рублей путем получения специальной социальной выплаты на свою знакомую.
Следком выясняет обстоятельства дела.