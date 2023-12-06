Узнали, как вернуть социальный налоговый вычет за занятия спортом в Карелии

Получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги можно в 2025 году по итогам занятий в 2024 году.
В сообществе Спорт - норма жизни Карелия опубликовали список карельских компаний, включенных в перечень организаций, за чьи физкультурно-оздоровительные услуги потребители смогут вернуть социальный налоговый вычет.
Как рассказали в источнике, получить налоговый вычет можно в 2025 году по итогам занятий в 2024 году через работодателя по фактическим расходам и через налоговую инспекцию по месту жительства.
«АУ РК Центр спортивной подготовки» («Акватика», ФОК на ул. Ключевая, стадион «Спартак», РСК «Курган»);
физкультурно-оздоровительные комплексы в Сортавале и Питкяранте;
фитнес-центр «Здравсоюз» (Петрозаводск);
спортивный центр «Силвес» (Петрозаводск);
аквапарк «Синиранта» (Костомукша);
дирекция спортивных сооружений и спортивной подготовки (Спортивный комплекс «Луми», стадион «Юность» дворец спорта «Корал»);
центр активного отдыха «Ялгора»;
ООО «Клевер» (Петрозаводск);
детская футбольная школа «Юниор» (Петрозаводск);
спортивно-оздоровительные услуги «СПОРТЭКИП»
спортивный клуб «Фитнес Хаус»;
фитнес-клуб «Точка спорта»;
фитнес-клуб «Фитнес Империя»;
фитнес-клуб «Антифитнес»;
аквастудия на Виданской;
клуб единоборств «Красная панда»;
спортивно-развлекательный клуб «Батутник»;
центр раннего плавания «Добрый кит»;
фитнес-клуб «Olymp fitness»
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