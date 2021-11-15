Стало точно известно, когда от коронавируса начнут вакцинировать подростков

Вакцину от коронавируса для подростков введут в оборот через три недели.

Новая вакцина против коронавируса, предназначенная для подростков, будет доступна примерно через три недели, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Как информирует РИА Новости, новый препарат «Гам-КОВИД-Вак М» зарегистрировали в России 24 ноября. Его создали в Центре имени Гамалеи на той же платформе, что и «Спутник V». Новая вакцина также состоит из двух препаратов, которые надо вводить с разницей в 21 день. В Минздраве подчеркивали, что новый препарат прошел все необходимые клинические исследования, показав высокую безопасность и эффективность.