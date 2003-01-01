«Стань сильнее своих оправданий»: сэнсэй из Карелии рассказал о пути воина, ведущем в UFC

Анатолий Кукшиев, легендарный тренер по каратэ из Петрозаводска, в эксклюзивном интервью «Столице на Онего» раскрыл секреты воспитания чемпионов.

Он — человек, стоящий за легендарным контрактом петрозаводчанина Марка Вологдина в UFC. Его ученики — чемпионы и победители. В свои без малого 70 лет он и сам находится в прекрасной форме, продолжает передавать опыт молодым.

Как философия древних воинов и психотренинг, переданные Анатолием Кукшиевым, помогли парню из Петрозаводска пробиться на вершину ММА? И почему тренер, требующий невозможного, сам бежал марафоны вместе с учениками?

Мы побывали в зале, где начинал Марк Вологдин, и поговорили с его тренером, сэнсэем — Анатолием Кукшиевым.

Читайте ИНТЕРВЬЮ о системе, которая воспитывает несгибаемых людей.