Стандартная схема обмана лишила пенсионерку 2,3 млн рублей

Жительница Пряжинского района Карелии поверила телефонным мошенникам.

В полицию Пряжинского района поступило заявление от 66-летней жительницы одного из поселков. Она рассказала, что стала жертвой обмана и перевела неизвестным крупную сумму денег.

Выяснилось, что еще в декабре женщине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что с её счета пытаются украсть деньги. Чтобы их спасти, пенсионерка делала то, что говорил собеседник. Потом к делу подключились будто бы правоохранители, которые заверили женщину, что держат ситуацию под контролем. Сельчанка им поверила и стала выполнять все, что ей диктовали по телефону.

В течение нескольких недель пенсионерка обналичивала собственные средства и переводила на другие счета, думая, что таким образом помогает найти злоумышленника. Когда личные сбережения закончились, она взяла в банке кредит. Таким образом жительница Пряжинского района успела перевести мошенникам более 2,3 млн рублей и только потом догадалась, что её обманывают. По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело, отметили в пресс-службе МВД Карелии.