Становление крепкого льда на Онего задерживается в Карелии

Спасатели замерили лед в Медвежьегорском округе.

Сегодня на Онежском озере, в большой губе Повенецкого залива, сотрудники Медвежьегорского ПСО провели мониторинг ледовой обстановки.

— В условиях затяжной зимы и колебаний температур, становление крепкого льда задерживается, что приводит к образованию рыхлого и непрочного льда. Выход на такой лед представляет серьезную опасность для жизни, — напомнили.

Спасатели поговорили с рыбаками о недопустимости выхода на тонкий лёд, а также о необходимости соблюдения мер личной безопасности.

Спасатели напомнили, что нельзя выходить на лёд, толщина которого составляет менее 10 см.