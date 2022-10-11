Станция переливания крови Петрозаводска изменит режим работы

Республиканская станция переливания крови предупреждает доноров об изменении режима работы из-за Дня народного единства.

Республиканская станция переливания крови сообщает, что прием доноров в предпраздничный день, 3 ноября, будет сокращен. Доноров будут ждать с 8.00 до 12.00. Донорский отдел по записи на кроводачу и консультациям 3 ноября работает с 12.00 до 14.15. Об этом сообщается в официальном паблике станции.

В День народного единства, 4 ноября, на станции выходной день.

С 7 ноября учреждение работает в обычном режиме: с 8.00. до 14.00.

На станции существуют ограничения по приему доноров второй положительной группы крови - не более 10 человек в день, за исключением первичных доноров и доноров из районов.

Временно приостановлен прием доноров с антигеном Келл ("+") всех групп, за исключением доноров тромбоцитофереза.

На станции рекомендуют планировать свой визит в Службу крови и записываться на донацию заранее по телефону (8142) 76-42-65.