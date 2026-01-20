Станция переливания крови Петрозаводска обратилась за помощью к горожанам

Спасти жизнь пациента может только донор — искусственной замены человеческой крови не существует. Об этом напоминает Станция переливания крови Петрозаводска.
В стационарах увеличилось число пациентов, нуждающихся в переливании. Помощь требуется людям с обострениями хронических болезней, последствиями ДТП, а также перенёсшим химиотерапию. Ежедневно проводятся и плановые, и экстренные операции, где запас крови жизненно необходим.
— Станцией переливания крови города Петрозаводска для РБ СЭМП в 2025 году было выдано 877 литров эритроцитной взвеси от 3024 донаций. Свежезамороженной плазмы потребовалось 413 литров от 1873 донаций, концентрат тромбоцитов от 446 донаций, — рассказывают в паблике Республиканская больница скорой помощи.
Станция переливания крови, расположенная по ул. Пирогова, 4 А, ждёт доноров с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00. Подробности — на сайте rspk-rk.ru. Ваша кровь может стать спасением для чьей-то жизни.
Ранее «Столица на Онего» сообщала, что с 1 января 2026 года в России увеличена ежегодная денежная выплата для лиц, награжденных нагрудными знаками «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР».