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Станция переливания крови Петрозаводска остро нуждается в донорах

Новости. Общество
14:56, 24 Января 2022
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

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Доноров всех групп приглашают на Республиканскую станцию переливания крови.

На 24 января станция остро нуждается в донорах О (I) Rh (+/-), А (II) Rh (-/+), B (III) Rh (+/-) и АВ (IV) Rh (-/+) групп, сообщается на сайте учреждения.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13.00 до 15.00).

Прием доноров осуществляется с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу на ул. Пирогова, 4-а.

Напомним, в субботу, 29 января, Республиканская станция крови проводит акцию «Донорская суббота».

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Комментарии

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Hoвый
2022-01-24 15:57:23
Принципиально не сдаю. Нет гарантии, что моя кровь не пойдет на поправку здоровья какого-нибудь педофила или прочего представителя либеральной тусовки типа берлинского пациента.
кир
2022-01-24 15:10:28
Утром деньги, хорошие деньги - вечером кровь. Когда это дойдет до вас? Отбоя не будет от желающих.
Гость
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