Станция переливания крови Петрозаводска остро нуждается в донорах

Доноров всех групп приглашают на Республиканскую станцию переливания крови.

На 24 января станция остро нуждается в донорах О (I) Rh (+/-), А (II) Rh (-/+), B (III) Rh (+/-) и АВ (IV) Rh (-/+) групп, сообщается на сайте учреждения.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13.00 до 15.00).

Прием доноров осуществляется с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу на ул. Пирогова, 4-а.

Напомним, в субботу, 29 января, Республиканская станция крови проводит акцию «Донорская суббота».