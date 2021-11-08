Станция переливания крови Петрозаводска приглашает доноров пополнить свои запасы

Служба крови Карелии ждет доноров всех групп.

На 8 ноября станция переливания нуждается в донорах О (I) Rh (+/-), А (II) Rh (-/+), B (III) Rh (+/-) и АВ (IV) Rh (-/+) групп, сообщается на сайте учреждения.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13.00 до 15.00).

Прием доноров осуществляется с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу на ул. Пирогова, 4-а.

Кроме того, на станции обращают внимание доноров на дополнительные рабочие дни учреждения. Акция «Суббота доноров» пройдет 27 ноября и 25 декабря. Прием доноров с 8 до 12 часов. Предварительная запись по телефонам регистратуры: +79658171085 или 76-42-65 с 14-15 часов.