Станция переливания крови Петрозаводска ждет доноров первой группы

Республиканская станция переливания крови нуждается в пополнении своих запасов.
Как сообщается в официальном паблике учреждения, для пополнения и освежения запасов крови приглашаются доноры первой группы крови.
Доноров ждут по адресу: ул. Пирогова, д. 4а ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8.00 до 14.00. Телефон: 764-265.
Ранее сообщалось, на станции переливания крови 26 марта состоится рабочая суббота донора.
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