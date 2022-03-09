Станция переливания крови Петрозаводска ждет доноров первой группы

Республиканская станция переливания крови нуждается в пополнении своих запасов.

Как сообщается в официальном паблике учреждения, для пополнения и освежения запасов крови приглашаются доноры первой группы крови.

Доноров ждут по адресу: ул. Пирогова, д. 4а ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8.00 до 14.00. Телефон: 764-265.

Ранее сообщалось, на станции переливания крови 26 марта состоится рабочая суббота донора.