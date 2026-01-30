Станция переливания крови рассказала о потребности в разных резус-факторах

Республиканская станция переливания крови объявила «донорский светофор» на 30 января.

Республиканская станция переливания крови информирует людей об актуальных запасах крови, имеющихся у них, и рассказывает о системе «светофора» (зеленый цвет означает достаточный запас, желтый — пониженный, красный — критическую нехватку и необходимость в донациях).

Наиболее остро сейчас ощущается нехватка крови третьей положительной (III+) группы, которая отмечена красным цветом.

Это означает, что их запасы требуется срочно пополнить после активного использования в медицинских учреждениях.

Кровь и ее компоненты требуются ежедневно для родов, операций, дорожно-транспортных происшествий, лечения онкобольных — эти и другие события случаются регулярно, и в большинстве случаев требуется переливание.

Доноров ждут в Петрозаводске по адресу ул. Пирогова, 4а с 8:00 до 14:00 в будние дни.

Предварительная запись: по телефону (8142) 76-42-65 или через портал «Госуслуги» .

Станция не принимает доноров с положительным антигеном Kell (Kell+).

Напомним, более 6,5 тысяч доноров спасали жизни в Карелии в 2025 году