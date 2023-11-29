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Станцию сотовой связи установили в Приладожье Карелии по нацпроекту «Цифровая экономика»

Новости. Общество
11:17, 01 Декабря 2023
фото: © правительство Карелии

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Высокоскоростной 4G интернет получили 480 жителей деревни Ряймяля в Питкярантском районе республики.

Специалисты регионального Минтранса замерили уровень сигнала в разных точках населенного пункта. Он соответствует требуемым значениям.

«У жителей деревни Ряймяля, которая входит в состав нашего сельского поселения, появилась возможность общения с родными и близкими на расстоянии, получать дистанционное образование и государственные услуги, и, безусловно, использовать другие цифровые сервисы», — сказал глава Салминского сельского поселения Денис Королев.

Получить доступ к цифровым технологиям малым населенным пунктам помогает федеральный проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» и президентский нацпроект «Цифровая экономика РФ».

Список населенных пунктов, где установят станции сотовой связи, определяют сами жители. Всероссийское голосование Минцифры России ежегодно проводится на портале госуслуг. Голосование за объекты 2024 года завершено, перечень победителей опубликуют в декабре.

Напомним, в этом году к устойчивому интернету подключили село Сосновка и поселок Ламбасручей Медвежьегорского района, поселок Лоймола Суоярвского муниципального округа, Нелгомозеро Кондопожского района и поселок Новое Машезеро Беломорского района, сообщили в пресс-службе правительства Карелии. 

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