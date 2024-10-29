Старая часовня в карельской деревне обрела новую жизнь

Всероссийский центр деревянного зодчества спасает часовню в карельской деревне.

В карельской деревне Рубчойла, расположенной в Пряжинском районе, завершились масштабные работы по реставрации Ивановской часовни, сообщили на странице Всероссийского центра сохранения деревянного зодчества. Благодаря поддержке центра и энтузиазму местных жителей, памятник архитектуры второй половины XIX века обрел новую жизнь.

Как сообщают, в работах над памятником архитектуры помогла общественная организация КРОО «Наш дом», получившая президентский грант. Под руководством эксперта Всероссийского центра, Александра Любимцева, была проведена комплексная реставрация часовни: заменена кровля, отремонтировано крыльцо, обработаны нижние венцы.

Сотрудники центра отметили особую роль в реализации проекта Татьяны Васильевой, лидера проекта и жительницы деревни Рубчойла.

Ивановская часовня — это лишь один из многих памятников деревянного зодчества, нуждающихся в сохранении, сообщили во Всероссийском центре. Следующей целью Татьяны Васильевой стал «Дом Ермолаева» — еще один объект культурного наследия, расположенный в Рубчойле. Дом, в котором располагался этнографический музей и Национальный центр сямозерских карел, сегодня нуждается в срочной реставрации.

«Мы искренне надеемся, что у Татьяны, с ее кипучей энергией и огромной искренней любовью к этой земле, все получится», — отметили во Всероссийском центре деревянного зодчества.