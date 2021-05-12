Старая детская площадка в Петрозаводске может превратиться в спортивный городок

Инициативная группа жителей Петрозаводска предложила для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» детскую площадку в микрорайоне Ключевая.

По словам куратора проекта, директора школы № 8 Екатерины Реутовой, речь идет реконструкции уже существующей, но безнадежно устаревшей площадки, расположенной рядом с домом № 14 по улице Ключевой.

«Эта территория — центральное место для Ключевой, где проводят время жители всего района. Здесь находится не только торговый центр, но и бассейн, поликлиника. В свое время была предпринята попытка благоустроить это место, сделать здесь детскую площадку, но со временем она потеряла привлекательность и стала не совсем безопасной», — пояснила куратор.

Главная проблема — ограждения, которые установлены не по всему периметру территории, а там, где установлены, не могут выполнять свои функции. Оставляет желать лучшего и качество покрытия.

«Дети на таких площадках, естественно, ведут себя активно, могут столкнуться друг с другом, упасть. Поэтому к безопасности покрытия должны быть повышенные требования, оно должно быть сделано из современных материалов — долговечное, прочное, безопасное. Ограждение нужно установить повсеместно. Надо исключить, чтобы маленький ребенок мог без присмотра взрослых выйти за пределы площадки, тем более рядом есть небольшой склон», — убежден депутат Петрозаводского горсовета Андрей Ушаков, также курирующий благоустройство объекта.



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По словам вице-спикера городского совета Ольги Билко, реконструкцию площадки активно поддерживают жители Ключевой. Они просят дополнить детское игровое оборудование спортивными конструкциями для детей постарше. Один из вариантов — оборудовать на площадке зону для занятий скейтбордингом. Не исключена и установка спортивных тренажеров.

Рассчитывать на реконструкцию площадки в 2022 году можно, только если объект войдет в первую семерку по итогам голосования. В этом случае он получит финансирование, напомнила Ольга Билко. После этого кураторы смогут обсудить с жителями Ключевой конкретные вопросы: какое именно оборудование нужно заменить, каким должно быть новое покрытие и так далее.

«Формирование проекта будет проходить с учетом мнения общественности, вплоть до обсуждения цветовой гаммы, — пообещала Екатерина Реутова. — У нас большая группа поддержки, были встречи и с многодетными мамами, и просто с активными жителями Ключевой. Люди поддержали идею, что это место нужно приводить в порядок. Все отмечают, что во дворах достаточно много детских площадок, но нужно обратить внимание на то, как проводят свое время подростки — чтобы они не просто где-то собирались, а проводили время с пользой. Мы и с подростками встречались, и они тоже заинтересованы в проекте».

При составлении проектной документации и выполнении работ кураторы будут особенно внимательно контролировать вопросы безопасности, прежде всего — качество покрытия и ограждения, подчеркнула Екатерина Реутова.

«Для меня, как для директора школы, главное — безопасность детей. Нам нужно такое оборудование, чтобы дети могли спокойно находиться на площадке даже без взрослых. Площадка должна быть безопасной, комфортной и полезной», — резюмировала куратор.

Голосование по «Комфортной городской среде» продлится до 30 мая. По его итогам семь проектов из Петрозаводска, набравшие наибольшее число голосов, получат финансирование, их реализуют в 2022 году. Проголосовать за понравившийся вам проект можно на сайте 10.gorodsreda.ru. Для этого лишь нужно пройти небольшую процедуру регистрации по номеру телефона или по профилю на Госуслугах.