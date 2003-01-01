Старейшая жительница России умерла на 115-м году жизни

В Ярославской области скончалась рекордсменка по продолжительности жизни в России Клавдия Гадючкина.

Сегодня, 1 декабря, в Ярославской области умерла старейшая жительница России Клавдия Михайловна Гадючкина, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своём телеграм-канале.

— Как утверждала сама Клавдия Михайловна, она родилась 24 ноября 1909 года и уже отметила 116-летие. В этом году данные уточнили. В метрических книгах записана фактическая дата её рождения — 5 декабря 1910 года по новому стилю. Клавдия Михайловна не дожила до 115-летнего юбилея несколько дней. Тем не менее она официально вошла в пятёрку старейших людей планеты, — рассказал он.

Долгожительница застала революцию, две мировые войны, распад СССР и становление современной России. В 15 лет она начала работать на фабрике «Красный перевал». За 40 лет прошла путь от прядильщицы до помощника мастера.

— Для нас Клавдия Михайловна была не просто рекордсменом — она была живой историей, человеком, который прожил больше века, сохранив ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким покойной. Вечная память, — написал Михаил Евраев.

Ранее стало известно, что в Карелии на 102-м году жизни скончалась старейшая судья республики Виулена Арнольдовна Горная.