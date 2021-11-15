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Старейшее городское кладбище в Петрозаводске - под угрозой закрытия

Новости. Общество
08:05, 22 Ноября 2021
фото: администрация Петрозаводска

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Кладбище «Пески» могут закрыть для захоронения – в Петрозаводском городском суде идут разбирательства.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась горожанка, которая сообщила, что является владелицей электронного сертификата на право захоронения на городском кладбище «Пески».

«На кладбище в Песках похоронены все наши родственники, бабушки, дедушки, прабабушки, - сообщила женщина. – Мои родители приобрели сертификат, чтобы тоже иметь право быть там похороненными. А сейчас говорят, что у нас могут возникнуть проблемы, так как его хотят закрыть совсем».

Петрозаводчанка также поинтересовалась, кто вернет им деньги за выкупленный сертификат, если вдруг администрация закроет кладбище для захоронений.

Редакция обратилась за комментарием в мэрию Петрозаводска, где сотрудник пресс-службы объяснила, что на данный момент кладбище не закрыто: там ведутся как захоронения, так и подзахоронения на уже имеющихся участках.

«Действительно, вопрос о закрытии кладбища на данный момент рассматривается в городском суде Петрозаводска, - сообщили в мэрии. – Владелец участка в Песках, расположенного рядом с кладбищем, подал иск к администрации, подняв вопрос о закрытии кладбища в связи с тем, что оно находится слишком близко к жилым домам. Также истец сообщил, что на территории кладбища протекает ручей, который доходит до участков, тем самым нарушает экологию».

По информации пресс-службы, дело о дальнейшей судьбе кладбища рассматривает судья Петрозаводского городского суда Сергей Величко. В настоящее время идет судебное разбирательство, продолжение рассмотрения вопроса о закрытии кладбища «Пески» продолжится в 2022 году.

Напомним, кладбище «Пески» расположено в районе Соломенского шоссе и Фабричной улицы, вблизи аэропорта Пески. Появилось оно в начале XIΧ века, со второй половины XX века было временно недействующим. В начале XXI века — вновь действующее.

На территории кладбища расположен мемориал «Кладбище советских воинов».

На территории кладбища, на месте массовых захоронений жертв финских концлагерей, в 1969 году был открыт мемориал «Кладбище советских граждан, погибших в финских концентрационных лагерях Петрозаводска (1941—1944)».

Частью кладбища являются захоронения венгерских и немецких военнопленных.

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