РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Новые реалии, помощь муниципалитетам, ремонт дорог: проект будущего бюджета Карелии прошел публичные слушания
12 ноября, 09:23 Статьи
Тема недели
Канализационные стоки Заозерья продолжают сливать просто в лес
11 ноября, 12:15 Статьи
Тема недели
Самая розовая конференция: главное BEATY-событие года состоялось в Петрозаводске
10 ноября, 21:20 Статьи
Новости

«Мягких облачков»: 27-летний уроженец Кемского района погиб на СВО

14:36

Совфед одобрил закон о понижении возраста уголовной ответственности за диверсии

14:33

Старейшее в Петрозаводске кладбище приводят в порядок с помощью грантов

14:14

Подросток пострадал под колёсами автомобиля на Кукковке

13:56

Шандалович: Регионы и МВД поддержали инициативу парламента Карелии о запрете питбайков на дорогах

13:34

20 школ в Карелии ждет капремонт в ближайшие три года

12:54

На сети T2 установили 1000-ю отечественную базовую станцию «Булат»

12:49

Стало известно, кто пострадал в ДТП на Антикайнена в Петрозаводске

12:36

«Ухудшение самочувствия у метеозависимых лиц и полярное сияние»: на Земле наблюдается мощнейшая магнитная буря

12:34

Подросток украл масло и форель из гипермаркета в Петрозаводске

12:18

«Внедрить традиционные ценности в рекламную практику»: в России может появиться новый ГОСТ

12:02

Дело о сентябрьской драке в ночном клубе Петрозаводска дошло до суда

11:53

Школьница из Петрозаводска завоевала Гран-при на музыкальном конкурсе в Москве

11:34

Мобильные маммографы и флюорографы обследовали более 1800 жителей Карелии

11:23

Три новые модельные библиотеки появятся в Карелии

10:45

Петрозаводск вошёл в топ-10 направлений для трёхдневного отпуска в ноябре

10:30

Пудожские пожарные помогли маме с младенцем попасть в квартиру

10:05

Проект будущего бюджета Карелии прошел публичные слушания

09:49

Два автомобиля разбились в центре Петрозаводска

09:31

В московских музеях открыли зоны отдыха для питомцев

09:20

Ученые рассказали, что необходимо для сохранения популяции северного оленя в Карелии

09:01

Первая «сухая» победа в сезоне: «Динамо-Карелия» взяла реванш у команды из Тульской области

08:42

Карельская пивоварня может лишиться лицензии из-за уклона от проверки

08:20

Серия взрывов прогремит на опасном объекте в Кондопожском районе

08:02

Отец троих детей из Карелии выплатил алименты после опасности лишиться автомобиля

07:39

Эксперты проверили здание спортивной школы в Лахденпохье на состояние аварийности

07:22

Охотники отвели волков от поселка Матросы

06:55

Жительница Карелии рассказала, как ее чуть не убил поселившийся в ней ленточный червь

06:35

Врачи и синоптики развеяли мифы о влиянии магнитных бурь на здоровье

00:14

Госдума утвердила: ординатура перейдет полностью на целевую основу

21:15

Клиника «Первая линия» вошла в ТОП-10 лучших частных клиник Карелии, а ее врачи покорили рейтинги «ПроДокторов»

20:00

В Карелии молодежное инициативное бюджетирование распространят на учреждения среднего профобразования

19:26

В аварии с микроавтобусом на Чапаева в Петрозаводске пострадали три человека

19:01

В Госдуме предложили предусмотреть в бюджете выплаты «обманутым дольщикам» ИЖС

18:35

Недостроенные очистные сооружения около Петрозаводска 11 лет сливают канализационные стоки в лес

17:23

«Это для всех потеря»: известный тренер погиб в страшной аварии на трассе «Кола» в Карелии

17:07

Мокрый снег обещают в Карелии 12 ноября

17:00

В Петрозаводске микроавтобус на скорости врезался в «легковушку» и опрокинулся на бок

16:52

Балет «Сампо» Музыкального театра Карелии получил федеральное финансирование

16:49

Возгорание на мусорном полигоне в Кондопоге полностью ликвидировано

16:34

Рекордные 855 млн бонусов Спасибо получат клиенты Сбера на Зелёный день

16:21

Нового гендиректора представили коллективу Карельского экологического оператора

16:20

Карелия в числе передовиков по готовности к отопительному сезону

16:12

РСХБ запустил тариф «Меню возможностей» для бизнеса в сфере HoReCa

16:00

Мощнейшая в году вспышка произошла на Солнце

15:54

Новый светофор начал работу на выезде с Пряжинского шоссе на трассу «Кола» около Петрозаводска

15:43

Минцифры предложило предложило отслеживать просмотры пользователей в онлайн-кинотеатрах

15:34

В новом Доме молодежи создадут дополнительные пространства для творчества и профориентации

15:20

Прионежская сетевая компания готовит энергообъекты Карелии к работе в зимний сезон

15:08

С 2026 года для выезда детей за границу потребуется загранпаспорт

15:02

Жители жилого комплекса «Александровский» перекрыли проезд по улице Казарменской

14:32

До 1 декабря жители Карелии могут поменять компанию для управления пенсионными накоплениями

14:13

Новые качели установили в Иссерсоновском сквере в Петрозаводске

13:52

Вепсы могут получить бесплатный участок земли на пчеловодство или художественные промыслы

13:39

Для социального центра в Хийтоле уже залили фундамент

13:30

Стали известны подробности ДТП под Петрозаводском, где иномарка улетела в отбойник

13:20

69-летняя жительница Пудожа напала с ножом на собственного сына

12:53

В Карелии резко снизилась заболеваемость ОРВИ

12:37

Седьмой центр общения пенсионеров открыли в Карелии

12:23

В Карелии пройдет ярмарка вакансий с зарплатами до 200 тысяч рублей

12:01

Минприроды Карелии проведет расследование по факту загрязнения Лососинки нефтепродуктами

11:44

Погодные качели: карельские синоптики сделали прогноз на неделю

11:29

Петрозаводский аэропорт обслужил более 75 тысяч пассажиров с начала года

11:16

Врач из Петрозаводска отметил 103-й день рождения

11:00

Новые автобусные маршруты Петрозаводска стали народными всего за три месяца

10:49

Женщину с редкой патологией беременности спасли врачи из Петрозаводска

10:43

Стало известно, кто погиб 10 ноября в страшной аварии на трассе «Кола» в Карелии

10:19

«Не хватило желания выйти и воевать»: после победы в Череповце «Динамо-Карелия» проиграла домашний матч

10:08

Три человека пострадали в ночной аварии в Петрозаводске

09:53

Житель Карелии ударил гостью кочергой по голове во время ссоры

09:47

Огурцы сильно подорожали, бензин подешевел: как менялись цены в Карелии в первую неделю ноября

09:25

Шестая серия замеров: «Шокшинский кварцит» подтверждает соответствие требованиям экологического законодательства

09:10

В Петрозаводске проходит двойной рейд Госавтоинспекции

08:59

Магнитная буря накроет Землю

08:39

Первый российский антропоморфный робот-эмпат с ИИ будет представлен в Москве

08:29

Выплаты по больничным листам вырастут в России с 2026 года

07:59

Новая система ОФЭКТ для ранней диагностики рака появится в Карелии в 2026 году

07:39

Врачи призывают жителей Карелии не забывать о профилактике рака легких

07:19

«Мы выступили достойно и получили бесценный опыт»: танцоры из Карелии стали финалистами чемпионата мира в Южной Корее

06:59

В Петрозаводске объявлен кастинг на участие в молодежном фильме о здоровом образе жизни

06:39

Ученые: использование смартфона перед сном повышает риск инфаркта и инсульта

00:10
Старейшее в Петрозаводске кладбище приводят в порядок с помощью грантов
Сегодня 14:14 Благоустройство
Поделиться

С помощью грантов в Петрозаводске отремонтируют четыре исторические могилы на Зарецком кладбище.

фото: © Центр по охране ОКН Карелии

Центр по охране объектов культурного наследия Карелии получил грант на ремонт и благоустройство памятников истории на Зарецком кладбище. Проект называется «Зарецкий некрополь: сохраняя память — сохраняем историю». Он победил в конкурсе Фонда грантов главы Карелии.

Зарецкое кладбище — старейшее в республике. Там расположено 11 объектов культурного наследия: «Церковь Крестовоздвижения» (1852 г.), «Братская могила жертв политических репрессий 1937–1938 гг.», «Братская могила воинов, погибших во время советско-финской войны 1939–1940 гг.», а также восемь одиночных могил видных деятелей Карелии, захороненных здесь во второй половине XIX — первой половине XX века.

— В рамках проекта силами специализированных организаций, волонтеров и местных жителей планируется выполнить работы по ремонту и благоустройству четырех памятников истории. Это «Могила болгарского революционера-интернационалиста, врача, Героя Труда Васила Мариновича Касогледова (1881–1936 гг.), «Могила красного командира Ивана Ивановича Коршунова (1891–1920 гг.), зверски убитого белобандитами 7 марта 1920 года», «Могила народного артиста Карельской АССР Петра Николаевича Чаплыгина (1896–1948 гг.)» и «Могила сказочника, рабочего Александровского завода Филиппа Павловича Господарева (1865–1948 гг.)», — рассказали в Центре.

Также на территории некрополя будут проводиться субботники с участием жителей Петрозаводска.

Реализация проекта начнется в декабря. Будет записан аудиогид, установлен информационный стенд и создан электронный каталог, посвященный похороненным на кладбище известным людям.

Ранее стало известно, что в ноябре начнутся работы в бывших цехах Онежского тракторного завода.

 
 
Обсудить (0) в ленту
Первая на Северо-Западе BEAUTY-конференция прошла в Петрозаводске
В Петрозаводске отметили День народного единства
Международная выставка кошек проходит в Петрозаводске
Республиканский фестиваль по бегу и скандинавской ходьбе «KultaKarjala» прошел в Петрозаводске
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение