Старейшее в Петрозаводске кладбище приводят в порядок с помощью грантов

С помощью грантов в Петрозаводске отремонтируют четыре исторические могилы на Зарецком кладбище.
Центр по охране объектов культурного наследия Карелии получил грант на ремонт и благоустройство памятников истории на Зарецком кладбище. Проект называется «Зарецкий некрополь: сохраняя память — сохраняем историю». Он победил в конкурсе Фонда грантов главы Карелии.
Зарецкое кладбище — старейшее в республике. Там расположено 11 объектов культурного наследия: «Церковь Крестовоздвижения» (1852 г.), «Братская могила жертв политических репрессий 1937–1938 гг.», «Братская могила воинов, погибших во время советско-финской войны 1939–1940 гг.», а также восемь одиночных могил видных деятелей Карелии, захороненных здесь во второй половине XIX — первой половине XX века.
— В рамках проекта силами специализированных организаций, волонтеров и местных жителей планируется выполнить работы по ремонту и благоустройству четырех памятников истории. Это «Могила болгарского революционера-интернационалиста, врача, Героя Труда Васила Мариновича Касогледова (1881–1936 гг.), «Могила красного командира Ивана Ивановича Коршунова (1891–1920 гг.), зверски убитого белобандитами 7 марта 1920 года», «Могила народного артиста Карельской АССР Петра Николаевича Чаплыгина (1896–1948 гг.)» и «Могила сказочника, рабочего Александровского завода Филиппа Павловича Господарева (1865–1948 гг.)», — рассказали в Центре.
Также на территории некрополя будут проводиться субботники с участием жителей Петрозаводска.
Реализация проекта начнется в декабря. Будет записан аудиогид, установлен информационный стенд и создан электронный каталог, посвященный похороненным на кладбище известным людям.
Ранее стало известно, что в ноябре начнутся работы в бывших цехах Онежского тракторного завода.