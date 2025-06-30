Старейшего в мире бегуна из Индии насмерть сбила машина

Известный марафонец Фаудж Сингх трагически погиб на 114-м году жизни.

114-летний марафонец из Индии Фаудж Сингх, получивший прозвище «Торнадо в тюрбане», погиб под колёсами автомобиля, сообщает издание «Hindustan Times».

Несчастный случай произошёл, когда мужчина переходил дорогу в своей родной деревне Беас Пинд в штате Пенджаб. После аварии долгожителя доставили в одну из частных больниц города Джаландхара, где он и скончался.

— Сердце разрывается от осознания, что его не стало в столь трагическом ДТП, — выразил соболезнования глава штата Гулаб Чанд Катария.

Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личность водителя, сбившего старейшего в мире бегуна.