Экзамен по общению с женщинами и обязательный мессенджер MAX: что партия «Новые люди» предлагает в сфере миграции

Нелегальных мигрантов ждёт самая масштабная депортация в истории России. А за теми, кто находится в России легально, усилят контроль. С 2026 года по всей России, в том числе в Карелии, начнёт работать система цифровых профилей «Мигрант ID».