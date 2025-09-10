РЕКЛАМА
Умерла врач-фтизиатр Республиканского противотуберкулёзного диспансера Валентина Ципух

Специалист скончалась в возрасте 85 лет.
11 сентября, 13:35 Утраты
Подсчитано количество тюленей в российской части Финского залива

Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы сообщили, что в российской части Финского залива обитает более 1800 серых тюленей.
11 сентября, 13:00 Природа
Студенты ПетрГУ высадили аллею лип в центре карельской столицы

На улице Гоголя в Петрозаводске появилась новая зелёная зона.
11 сентября, 12:45 Общество
26-летний житель Петрозаводска обманул и обокрал 51-летнего приятеля

В Петрозаводске полиция задержала 26-летнего местного жителя, подозреваемого в серии преступлений против своего знакомого. Опубликовано видео задержания.

11 сентября, 12:30 Криминал
Более 85% детей мигрантов в Карелии успешно сдали экзамен по русскому языку

В Минздраве республики поделились результатами тестирования иностранцев на знание русского языка для зачисления в школу.
11 сентября, 12:20 Общество
Полиция разыскивает в Петрозаводске двух подозреваемых

Полиция Петрозаводска просит помощи граждан в розыске двух мужчин, подозреваемых в совершении преступлений.

11 сентября, 12:10 Политика
Мост через реку Сума на севере Карелии отремонтируют до конца года

Ремонт моста через реку Сума на автомобильной дороге «Сумпосад - Вирандозеро – Нюхча» в деревне Лапино Беломорского округа отремонтируют до конца текущего года.
11 сентября, 12:00 Благоустройство
В Петрозаводске 166 домов остались без света

В Петрозаводске произошла крупная коммунальная авария.
11 сентября, 11:50 Происшествия
Директор форелевого предприятия «Кала-Ранта» предложил школьникам Приладожья работу

Гендиректор АО «Кала-Ранта» Владимир Оксаниченко рассказал старшеклассникам в Хийтола и Ихала о возможностях трудоустройства.
11 сентября, 11:45 Политика
Еще одна пожилая женщина ушла за грибами в Карелии и пропала

В Карелии разыскивают 80-летнюю жительницу Питкярантского района. Она ушла за грибами и пропала.
11 сентября, 11:30 Общество
«Приложилась подбородком об асфальт»: на Зареке женщина упала в открытый люк

Жительница карельской столицы чудом осталась цела после падения в незакрытый люк.
11 сентября, 11:10 Происшествия
В Петрозаводске произошел пожар в общежитии

В пятиэтажке на улице Щорса вечером произошло возгорание.

11 сентября, 11:00 Общество
В Медвежьегорске повысят надежность водоснабжения

На городском водозаборе установили новый насос, сейчас идут пусконаладочные работы.
11 сентября, 10:45 Благоустройство
В Петрозаводске благоустроили Терманский сквер

В отдалённом районе Петрозаводска появилась благоустроенная общественная территория с зонами для отдыха и занятий спортом.

11 сентября, 10:40 Благоустройство
Арендатора, который перекрыл дорогу к Онежскому озеру в Прионежье, обязали убрать шлагбаум

Прионежское лесничество подтвердило факт незаконной установки шлагбаума возле карьера в карельском лесу.
11 сентября, 10:30 Природа
В Карелии форелеводов оштрафовали за свалку тухлой рыбы

В Карелии форелеводческое хозяйство и фермер получили штрафы за нарушение правил утилизации биологических отходов. Россельхознадзор оштрафовал их на 40 тысяч рублей каждого.

11 сентября, 10:20 Общество
«Сбормобиль» возобновит работу в Петрозаводске в сентябре

21 сентября «Сбормобиль» выйдет в первый рейс после летнего перерыва.
11 сентября, 10:05 Природа
На трассе «Кола» в Карелии вспыхнул участок леса

В окрестностях посёлка Мелиоративного произошло возгорание леса.
11 сентября, 09:55 Происшествия
Экзамен по общению с женщинами и обязательный мессенджер MAX: что партия «Новые люди» предлагает в сфере миграции

Нелегальных мигрантов ждёт самая масштабная депортация в истории России. А за теми, кто находится в России легально, усилят контроль. С 2026 года по всей России, в том числе в Карелии, начнёт работать система цифровых профилей «Мигрант ID».
11 сентября, 09:40 Политика
Трое молодых мужчин обокрали магазины в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска раскрыла несколько магазинных краж. Все подозреваемые — молодые мужчины.

11 сентября, 09:30 Происшествия
Депутаты предложили снизить возраст для повышенной пенсии

Депутаты Государственной думы Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев внесли законопроект о снижении возраста для получения повышенной пенсии.

11 сентября, 09:00 Общество
В Карелии снимают фильм с Олегом Меньшиковым

В поселке Хийтола Лахденпохского района Карелии начались съемки фильма «Мальчики с Колымы» с участием известных российских актеров.

11 сентября, 08:40 Культура
Президент Торгово-промышленной палаты Карелии назвал оптимальную для бизнеса ключевую ставку

Александр Лысенковский в ожидании заседания Центробанка, на котором могут снизить ключевую ставку, назвал «Столице на Онего», какой ему видится оптимальная ставка, чтобы бизнес ожил.
11 сентября, 08:20 Политика
Центральный проспект Петрозаводска начнут ремонтировать в ближайшие выходные

В пятницу подрядчик начнет фрезеровать проспект Ленина в столице Карелии.
11 сентября, 08:00 Благоустройство
Житель Карелии дважды сел за руль пьяным и остался без автомобиля

В Костомукше был осуждён местный житель, дважды попавшийся пьяным за рулём.
11 сентября, 07:40 Криминал
В старейшем заповеднике Карелии предложили посчитать кабанов

Стадо молодых кабанов попало в объектив фотоловушки в заповеднике «Кивач».
11 сентября, 07:20 Природа
Карельские учёные прошли по следам создателя «Калевалы»

Учёные КарНЦ РАН совершили экспедицию по следам Элиаса Лённрота и Инто Конрада Инхи.
11 сентября, 07:00 Культура
Неизвестный в Карелии перешёл границу и попросил убежища в Финляндии

Финские пограничники сообщили о незаконном пересечении границы из России.
11 сентября, 06:40 Происшествия
Врач назвала часть тела, неожиданно выдающую реальный возраст человека

Профессор объяснила, какой маленькой части тела необходимо уделить внимание при омоложении.
11 сентября, 00:10 Медицина
Еще один ФАП построят в Пудожском районе

До конца года фельдшерско-акушерский пункт в поселке Подпорожье откроет свои двери для посетителей.

