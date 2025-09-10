Специалист скончалась в возрасте 85 лет.
Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы сообщили, что в российской части Финского залива обитает более 1800 серых тюленей.
На улице Гоголя в Петрозаводске появилась новая зелёная зона.
В Петрозаводске полиция задержала 26-летнего местного жителя, подозреваемого в серии преступлений против своего знакомого. Опубликовано видео задержания.
В Минздраве республики поделились результатами тестирования иностранцев на знание русского языка для зачисления в школу.
Полиция Петрозаводска просит помощи граждан в розыске двух мужчин, подозреваемых в совершении преступлений.
Ремонт моста через реку Сума на автомобильной дороге «Сумпосад - Вирандозеро – Нюхча» в деревне Лапино Беломорского округа отремонтируют до конца текущего года.
Гендиректор АО «Кала-Ранта» Владимир Оксаниченко рассказал старшеклассникам в Хийтола и Ихала о возможностях трудоустройства.
В Карелии разыскивают 80-летнюю жительницу Питкярантского района. Она ушла за грибами и пропала.
Жительница карельской столицы чудом осталась цела после падения в незакрытый люк.
В пятиэтажке на улице Щорса вечером произошло возгорание.
На городском водозаборе установили новый насос, сейчас идут пусконаладочные работы.
В отдалённом районе Петрозаводска появилась благоустроенная общественная территория с зонами для отдыха и занятий спортом.
Прионежское лесничество подтвердило факт незаконной установки шлагбаума возле карьера в карельском лесу.
В Карелии форелеводческое хозяйство и фермер получили штрафы за нарушение правил утилизации биологических отходов. Россельхознадзор оштрафовал их на 40 тысяч рублей каждого.
21 сентября «Сбормобиль» выйдет в первый рейс после летнего перерыва.
В окрестностях посёлка Мелиоративного произошло возгорание леса.
Нелегальных мигрантов ждёт самая масштабная депортация в истории России. А за теми, кто находится в России легально, усилят контроль. С 2026 года по всей России, в том числе в Карелии, начнёт работать система цифровых профилей «Мигрант ID».
Полиция Петрозаводска раскрыла несколько магазинных краж. Все подозреваемые — молодые мужчины.
Депутаты Государственной думы Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев внесли законопроект о снижении возраста для получения повышенной пенсии.
В поселке Хийтола Лахденпохского района Карелии начались съемки фильма «Мальчики с Колымы» с участием известных российских актеров.
Александр Лысенковский в ожидании заседания Центробанка, на котором могут снизить ключевую ставку, назвал «Столице на Онего», какой ему видится оптимальная ставка, чтобы бизнес ожил.
В пятницу подрядчик начнет фрезеровать проспект Ленина в столице Карелии.
В Костомукше был осуждён местный житель, дважды попавшийся пьяным за рулём.
Стадо молодых кабанов попало в объектив фотоловушки в заповеднике «Кивач».
Учёные КарНЦ РАН совершили экспедицию по следам Элиаса Лённрота и Инто Конрада Инхи.
Финские пограничники сообщили о незаконном пересечении границы из России.
Профессор объяснила, какой маленькой части тела необходимо уделить внимание при омоложении.
До конца года фельдшерско-акушерский пункт в поселке Подпорожье откроет свои двери для посетителей.