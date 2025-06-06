Старейший президент в мире будет в восьмой раз баллотироваться на пост главы государства

Действующий президент Камеруна в возрасте 91 года решил вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.

Старейший президент мира Поль Бийя в возрасте 91 года решил в восьмой раз баллотироваться на пост президента Камеруна. По информации Cameroon Online, это стало известно после того, как он выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, о чем сообщил председатель национальной ассамблеи Джибрил Кавайе Йегие.

Поль Бийя возглавляет Камерун с 1982 года. Тогда он сменил национального лидера Амаду Ахиджо. С тех пор он семь раз успешно переизбирался на пост президента.