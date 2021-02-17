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Стариков нечем кормить, бьет тревогу директор дома престарелых в Карелии

Новости. Общество
12:34, 18 Февраля 2021
фото: © Юлия Артюкова/ТАСС
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Исполнительный директор ООО "Моя бабуля" Наталья Ефимова сообщила, что в республиканском бюджете не предусмотрены деньги на компенсацию расходов частным пансионатам для пожилых, что ставит под угрозу их работу.

Наталья Ефимова заявила в соцсети, что в карельском бюджете на 2021 года не заложены суммы, которые государство в виде субсидии должно предоставлять коммерческим социальным организациям, которые обслуживают пенсионеров и инвалидов. По оценке Ефимовой, это может привести к разорению социальных учреждений, в которых пребывают нуждающиеся в постоянном уходе граждане.

"Принимается бюджет на 2021 год. И тут нас и наших подопечных ожидает вот такой новогодний подарок. В бюджете на 2021 год в Республике Карелия на компенсацию расходов коммерческим организациям (поставщикам социальных услуг, включённым в реестр) не заложено ни копейки. Совсем ничего. Даже строки такой нет. Шок. Шок в первую очередь у нас. На попечении 70 человек, 40 штатных единиц. Людей на улицу? У многих ни прописки, ни родственников. Сотрудников под сокращение?", - заявила она.

Наталья Ефимова является исполнительным директором пансионата "Моя бабуля", где проживают нуждающиеся в помощи старики. По ее словам, согласно федеральному законодательству, любой гражданин, нуждающийся в социальной помощи, может проживать в пансионате, отдавая соцучреждению 75% своей пенсии. При этом пенсия постояльца может быть предельно мала, в таком случае ее объема будет не хватать на обслуживание человека. Тогда компенсации пансионату на содержание нуждающегося предоставляет государство в виде субсидии. Именно этих денег не заложено в казне, поясняет она.

"К сожалению, это все "красиво" в теории и на бумаге, а по факту субсидии приходится ждать по 6 месяцев. Выкручивались, ждали, получали, гасили долги и копили следующие. За все года существования наших пансионатов мы никому не отказали по причине маленькой пенсии. Строго по очереди брали всех. Освобождали социальные койки в больницах. Оказали огромное содействие больницам при наступлении пандемии. Коек и так не хватало. Помогли. Заключаем всегда длительные договоры с получателями, людям так спокойнее. Привыкают к пансионату, сиделочкам и приобретают уверенность в следующем дне", - объяснила Ефимова принцип работы своего учреждения.

Сейчас, по словам руководителя частного пансионата, заведение оказалось в беде из-за отсутствия государственной поддержки в виде компенсации расходов на содержание постояльцев. Ефимова утверждает, что причиной сложившейся ситуации является нехватка денег в карельской казне.

"Мы, в свою очередь, также пишем письма всем. Уже получаем ответы. Самые распространённые из них: "Ваше письмо принято и переадресовано". Денег в бюджете нет. А мы, в свою очередь, хотим ясности, что нам делать? Мы очень ждали разъяснения, ответов на письма. Но, к сожалению, не получили. Вот такая реальная ситуация в Республике Карелия с социальными (приоритетными) программами по оказанию помощи пожилым и инвалидам. Одним из самых незащищенных слоев населения", - заявила Наталья Ефимова.

Ранее сообщалось, что молодые россияне сочли стариков обузой.

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