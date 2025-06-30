Старинное карельское село с размахом отметило день рождения

На празднике в селе Реболы исполняли народные песни, угощали калитками из печи и устроили наблюдение за Солнцем в телескоп.

Село Реболы в Муезерском районе отметило 516-й день рождения. Несмотря на то, что дата не юбилейная, праздник прошел с размахом. Его организатором выступил Ребольский дом культуры.

Главным событием стал концерт, который собрал коллективы в том числе из других поселков района. Группа «Девчата» из Ледмозера представила танцевальные номера, а «Русичи» из Лендер исполнили народные песни.

«Очень трогательными были выступления наших маленьких звездочек: ансамбля «Кнопочки» и ребят, которые приехали на лето к родным. Отдельная благодарность коллективу «Ребольчанка» за их творчество, а также всем, кто вложил душу в организацию этого незабываемого дня», - сказала заведующая домом культуры Наталья Коляда.

С праздником жителей села поздравили глава администрации Муезерского района Сергей Стугарев и глава Ребольского поселения Марина Седлецкая.

Также на празднике можно было угоститься калитками из «Ребольской печи», роллами от лендерской мастерицы и другой выпечкой. На мастер-классах все желающие могли попробовать свои силы в резьбе по дереву, освоить технику изготовления набоек на ткани. Больше всего интереса у жителей и гостей села вызвала возможность понаблюдать за Солнцем в телескоп.

«Такие по-домашнему теплые праздники объединяют людей всех поколений. И еще раз напоминают, что мы живем в прекрасном крае, богатом традициями и талантами», - поделилась мнением Наталья Коляда.

Добавим, что почти одновременно свой день рождения отметила деревня Гафостров, которая входит в состав Ребольского поселения. Здесь дом культуры также организовал народные гуляния с карельскими обрядами, выступления творческих коллективов и мастер-классы.