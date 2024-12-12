Старинное здание магазина приходит в упадок в Пудоже

Местные жители с теплом вспоминают магазин, в котором можно было купить любые мелочи для дома.

Деревянное здание в Пудоже, где раньше находился «Культмаг», заброшено и приходит в упадок. Фотографии на тему «было-стало» опубликовали в паблике Интересное о Пудожском районе.

По информации местных жителей, когда-то в магазине «Культмаг» продавали комиссионку, ткани, одежду, обувь. Люди помнят и время, когда в этом здании работал книжный магазин.

«Ходили туда покупать учебники, тетради и всякую мелочь», — написали горожане.

Магазин относился к Пудожскому райпотребсоюзу, поэтому в нем можно было купить вещи для любых нужд. Других магазинов в то время не было, отметили старожилы.

Сейчас окна в здании заколочены железными ставнями, а на стене висит вывеска о продаже и сдаче в аренду.