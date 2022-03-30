Старинному селу в Карелии нужен гармонист

Сельские активисты из Ведлозера ищут музыканта

Актив старинного карельского села Ведлозеро бросил клич в социальные сети в надежде найти музыканта, готового участвовать в сельских праздниках и концертах.

«Ведлозеру очень нужен гармонист, — написали активисты в своем паблике в „ВКонтакте“. — Баянист, гармонист — это именно то, что подействовало бы на население активнее собираться на праздники, концерты, петь и быть вместе, получать позитив».

Как отметили ведлозерские активисты, в Петрозаводске готовят музыкантов несколько образовательных учреждений. А расстояние от карельской столицы до старинного села составляет около ста километров.