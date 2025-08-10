Старинную финскую школу под Петрозаводском продают за 45 миллионов рублей

Бывшую школу выставили на продажу на платформе «Авито».

Здание бывшей финской школы в Лахденпохье выставлено на продажу на «Авито» за 45 миллионов рублей. Объект площадью 915 квадратных метров расположен на участке площадью 4 гектара в 4,5 километрах от центра города.

К зданию подведено электричество, центральный водопровод находится в 100 метрах. В описании указано, что двухэтажное строение с подземным этажом требует ремонта, но обладает просторными комнатами и толстыми стенами. Собственник считает, что школа подойдет для гостиницы или загородного клуба.

По мнению частного риелтора Ивана Куклиса, объект имеет туристический потенциал: большая часть земли уже имеет соответствующий вид разрешенного использования. Территория обладает асфальтированным подъездом, развитой инфраструктурой и привлекательным ландшафтом. Эксперт отметил, что старые финские постройки обычно крепкие, основательные и подлежат реконструкции, об этом рассказали в издании РБК.