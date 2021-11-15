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Старинную карельскую деревню включат в петрозаводскую агломерацию и сделают там дорогу

Новости. Общество
16:16, 23 Декабря 2021
фото: © Максим Гаврилин / Суйсарь - райский уголок / https://vk.com/club202277991

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В деревне Суйсарь, расположенной в 30 километрах от Петрозаводска, в следующем году впервые появится асфальтированная дорога.

Об этом сообщил в ходе «Прямой линии» глава Карелии Артур Парфенчиков.

Он ответил на обращение жителей Суйсари — они пожаловались, что дорога до деревни в разбитом состоянии, а в самом населенном пункте летом невозможно дышать из-за столбов пыли.

«Я могу заявить, что в следующем году мы завершим ремонт существующего покрытия (дороги — прим. ред.) до деревни Суйсарь, но в самой деревне мы сделаем асфальтобетонное покрытие», — пообещал глава Карелии.

По его словам, также планируется обеспечить деревню высокоскоростным интернетом.

По мнению главы Карелии, Суйсарь должна войти в петрозаводскую агломерацию, которую планируют создать власти Карелии.  Агломерация будет включать в себя населенные пункты, расположенные в пределах 50 километров от Петрозаводска. По планам правительства, у них должна быть общая транспортная система, чтобы местные жители могли приезжать на работу в столицу Карелии, а петрозаводчане ездить в свои загородные дома.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Клещ
2021-12-23 16:59:14
Агломерация - новое слова в нашем лексиконе) Это вместо кластера похоже.
Беня
2021-12-23 16:54:26
А шо? Весьма себе технологичное решение - шоб граждане не расстраивались (а то мало шо кроме дороги вызовет расстройство) подключить всех к высокоскоростному Интернету.
Даешь Вай-Фай шесть! Даешь оптический линк в каждую хату! :) :) :)
Местечковый блогер
2021-12-23 16:41:14
Очень удобное место для яхтклуба.
Амператор
2021-12-23 16:37:50
яблочконутые опять недовольны будут
Местечковый блогер
2021-12-23 16:54:56
Амператор, ихняя главарша громче всех визжать будет, лишь бы ейных детишек с внуками из це эуропы не выгнали.
Экспeрд
2021-12-23 16:29:39
Шах и мат самобытному блогеру.
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