Старинную карельскую деревню включат в петрозаводскую агломерацию и сделают там дорогу

В деревне Суйсарь, расположенной в 30 километрах от Петрозаводска, в следующем году впервые появится асфальтированная дорога.

Об этом сообщил в ходе «Прямой линии» глава Карелии Артур Парфенчиков.

Он ответил на обращение жителей Суйсари — они пожаловались, что дорога до деревни в разбитом состоянии, а в самом населенном пункте летом невозможно дышать из-за столбов пыли.

«Я могу заявить, что в следующем году мы завершим ремонт существующего покрытия (дороги — прим. ред.) до деревни Суйсарь, но в самой деревне мы сделаем асфальтобетонное покрытие», — пообещал глава Карелии.

По его словам, также планируется обеспечить деревню высокоскоростным интернетом.

По мнению главы Карелии, Суйсарь должна войти в петрозаводскую агломерацию, которую планируют создать власти Карелии. Агломерация будет включать в себя населенные пункты, расположенные в пределах 50 километров от Петрозаводска. По планам правительства, у них должна быть общая транспортная система, чтобы местные жители могли приезжать на работу в столицу Карелии, а петрозаводчане ездить в свои загородные дома.