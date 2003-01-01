Старинные артефакты нашли при строительстве моста в Карелии

В Олонецком районе во время подготовительных работ для строительства временного моста через реку Мегрегу обнаружены исторические находки.
Среди них — екатерининская монета, нательные крестики и другие предметы, относящиеся, предположительно, к XVIII–XIX векам. Об этом сообщили в ОПС по Олонецкому району.
Артефакты обнаружили в ходе геологических изысканий, которые проводятся перед возведением временной переправы. Все находки будут отреставрированы.
Временный мост планируют построить в первом квартале 2026 года. Он будет действовать в период реконструкции существующего железобетонного моста, которую должны завершить в 2027 году.