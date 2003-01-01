Старинные артефакты нашли во время строительства моста в Олонецком районе

На строительстве временного моста в Олонце найдены предметы предположительно 18-19 веков.

В Олонце у автовокзала проводятся геологические изыскания, рассказали в официальном паблике района. Цель изучение рельефа территории для дальнейшего строительства временного моста. Напомним, он заменит железобетонный мост на время его капитального ремонта.

— В ходе геологических изысканий были выкопаны нательные крестики, Екатерининский пятак и другие старинные предметы. По предварительным данным они 18-19 веков. Находки будут отреставрированы, — говорится в сообщении.

Добавим, что строительство временного моста через реку Мегрега ориентировочно завершится в 1-м квартале 2026 года. По информации подрядчика временный мост будет двухполосным, с тротуаром для пешеходов. Завершение реконструкции существующего жб моста запланировано до 1 июля 2027 года. Подрядчиком стала компания «АБЗ-Дорстрой».

Ранее в районе кладбища в Вилге был выявлен археологический объект - углежогная куча. Это земляное сооружение, которое использовалось для изготовления древесного угля. Подобные объекты датируются, скорее всего, примерно первой половиной XIX века и раньше. То, которое обнаружено в Вилге, скорее всего связано с Петровским и далее Александровским заводом, поскольку яма находится рядом с Петрозаводском.