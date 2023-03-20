Старинный дом отреставрируют на острове Кижи

На территории государственного музея-заповедника «Кижи» отреставрируют памятник архитектуры «Дом Ошевневых».

Об этом сообщает RosTender.info.

Музей объявил аукцион для выбора подрядчика, который разработает научно-проектную документацию. С победителем заключат контракт на 1,4 млн рублей.

Ожидается, что проект будет готов к 7 ноября.

Интерьер деревянного дома Ошевневых представляет типичное убранство жилища зажиточного крестьянства Заонежья конца XIX–начала XX века. В 1960-е годы его перевезли из деревни Ошевнево на остров Кижи в качестве временной постройки для реставрационной конторы. В настоящее время здание используется для размещения сотрудников музея.