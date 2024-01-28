Старинный карельский поселок останется в понедельник без воды

В поселке Питкярантского района в понедельник отключат воду.
Об отключении холодного водоснабжения сообщили власти Питкярантского округа Карелии.
Воду отключат в поселке Салми в понедельник, 29 января, с 15.00.
Холодное водоснабжение в Салми будет отключено в связи с проведением плановых ремонтных работ, сообщили в официальном паблике округа.
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