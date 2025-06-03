Представителя подрядчика задержали при даче взятки сотруднику Сегежского ЦБК

Вину в совершении преступления признал полностью.

Следственный комитет по Сегеже возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего старшего инженера подрядной организации, которая осуществляла монтажные работы на Сегежском ЦБК.

Мужчина подозревается в попытке дать взятку сотруднику целлюлозно бумажного комбината.

Предварительно установлено, что в начале июня 2025 года старший инженер подрядной организации, осуществлявшей монтажные работы на производственном участке целлюлозно-бумажного комбината, будучи осведомленным о выявленных уполномоченным сотрудником комбината нарушениях требований безопасности, решил совершить коммерческий подкуп. Желая выполнить в полном объеме договорные обязательства и избежать наложения значительных штрафных санкций, мужчина передал денежное вознаграждение сотруднику комбината за сокрытие выявленных у сотрудников подрядной организации нарушений.

Инженера задержали при передаче денег. Он полностью признал свою вину.