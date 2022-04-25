Старшеклассник из Петрозаводска победил на всероссийской олимпиаде по праву

В состязании приняли участие более семи тысяч школьников со всей страны.

Учащийся 11 класса средней школы № 12 Петрозаводска Иван Вдовиченко победил на всероссийской олимпиаде по праву, рассказали в администрации столицы Карелии. Участие в ней приняли более семи тысяч школьников из разных уголков страны.

В заключительном этапе состязания Иван набрал наибольшее количество баллов. В подготовке к конкурсу ему помогала учитель истории и обществознания школы № 12 Дарья Михайлова.



Организатором олимпиады «В мир права» выступил Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России). 22 апреля в вузе прошла церемония награждения победителей и призеров. С успехом школьников поздравили глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, министр юстиции России Константин Чуйченко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев и другие представители органов власти.