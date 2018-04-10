Старшеклассник из Петрозаводска выиграл олимпиаду по английскому языку

Он набрал 96 баллов из 100 возможных и теперь отправится за границу.

Одиннадцатиклассник Валентин Савкин из Петрозаводского Державинского лицея стал победителем Межрегиональной онлайн-олимпиады по английскому языку Skyeng Super Cup Winter-2018, в которой приняли участие почти 130 000 школьников из 2550 городов и населенных пунктов. Школьник набрал 96 баллов из 100 возможных в своей возрастной категории.

По итогам олимпиады только 0,08% участников (28 человек) набрали максимально возможные 100 баллов, 6% получили более 90 баллов. Хорошего результата, более 70 баллов, добились всего 33,6% школьников;

Лучший средний балл показали школьники из Новокузнецка, Минска, Белгорода и Тюмени. Хуже всего английский язык знают в Томске, Нефтеюганске и в Кирове. Лучше всего школьники знают английский в 7 и в 11 классах: семиклассники набрали в среднем 70 баллов, а одиннадцатиклассники – 68 баллов и 100 возможных. Результаты олимпиады 9 и 10 классов оказались хуже. Так, девятые классы в среднем набрали 56 баллов из 100 возможных, а десятые – 57 баллов

В этом сезоне онлайн-олимпиада Skyeng Super Cup Winter-2018 вошла в перечень Минобрнауки России. Поэтому по итогам финального тура 17 победителей в 2018 году смогут поступить в основную часть вузов РФ без экзаменов, а еще около 70 призеров получают высший балл по ЕГЭ.

Также победители олимпиады с 5 по 8 класс получат путевки в Skyeng Camp для изучения английского, а участники из старших классов (9-11 классов) – поездку за рубеж от Skyeng Travel.

Помимо этого, около 105 призеров и самые активные учителя олимпиады получат наушники и bluetooth-колонки, сертификаты от Международной школы программирования, книги и пособия.