Старшеклассники и студенты Карелии смогут написать картины с художниками по Пушкинской карте (14+)

Потратить средства пушкинской карты до конца года с пользой можно на мастер-классах «Арт-четверга».

Музей изобразительных искусств приглашает посетителей старше 14 лет поучаствовать в декабрьских мероприятиях программы «Арт-четверг». Оплатить участие в них можно с помощью Пушкинской карты.

Три четверга подряд в 18.00 карельские художники вместе с гостями музея создадут картины в разных техниках и жанрах. В четверг, 1 декабря, посетителям предложат написать натюрморт «Тропические цветы» в технике акрил на холсте А3, 8 декабря – зимний пейзаж гуашью, 15 декабря – пейзаж на тему «Свиристели прилетели» в смешанной технике с сухой пастелью, белилами и гуашью. Мастер-класс по созданию новогоднего натюрморта акварелью и гелевой ручкой пройдет 22 декабря.

Подробнее о мероприятии можно узнать по телефону 78-37-13.