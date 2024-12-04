Старшеклассницу из чупинской школы наградили знаком «Звезда Артека»

Девушка освоила работу с диджейским пультом и обрела много друзей на отдыхе.

Десятиклассница из чупинской школы Анастасия Каличенко удостоилась в лагере «Артек» знака «Звезда Артека». Эти награды присуждаются за активное участие в программах лагеря и креативность. Об этом сообщили в паблике Минобразования и спорта Карелии.

Из лагеря вернулись 48 карельских ребят, которые ездили на тринадцатую смену лагеря. Детей торжественно встретили родители и Дед мороз.

«На этой смене попала в диджей-отряд, так как очень люблю музыку, и это был мой осознанный выбор. Я научилась работать с диджейским пультом, многое открыла для себя в музыке. „Артек“ для меня стал родным местом, где я приобрела друзей, бесценный опыт и тёплые воспоминания», — поделилась впечатлениями Анастасия.





Как сообщили в министерстве, вчера утром в «Артек» отправилась еще одна группа ребят из Карелии. Они примут участие в четырнадцатой смене лагеря «Новый год стучится в двери», которая пройдёт с 6 по 26 декабря.