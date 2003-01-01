Старший инженер из Башкирии осужден в Карелии за коммерческий подкуп

Мужчина предлагал 20 тысяч рублей за сокрытие нарушений производственной безопасности.
Сегежский городской суд вынес обвинительный приговор по делу о коммерческом подкупе. Подсудимый, старший инженер проекта подрядной организации, работавшей на Сегежском ЦБК, предложил 20 000 рублей сотруднику комбината за сокрытие нарушений производственной безопасности.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа размером 400 000 рублей. Сумма должна быть уплачена в течение 60 дней с момента вступления приговора в законную силу.
В судебном решении указано, что назначенное наказание обеспечивает восстановление социальной справедливости и способствует исправлению осужденного.