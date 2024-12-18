Инженер в Карелии, обогатившийся на 2,3 млн рублей якобы за покровительство субподрядчика, отделался условным сроком

Сотрудники УФСБ Карелии раскрыли преступление экономической направленности.

Сотрудники УФСБ Карелии раскрыли преступление экономической направленности. Преступление было совершено при реализации проекта по глубокой модернизации производственных мощностей АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» в рамках госпрограммы, утчнили в ведомстве.

Счотрудники УФСБ Карелии установили причастность должностного лица военной строительной компании к получению незаконного денежного вознаграждения от представителей субподрядной организации за действия, которые он фактически не совершал.

Момент передачи денег попал на фото.

Как рассказали в ведомстве, с декабря 2021 года должностное лицо, исполняя по указанному госконтракту обязанности старшего инженера — представителя генерального подрядчика, ежемесячно получало от представителей субподрядной организации от 100 до 200 тысяч рублей за покровительство - обеспечение приемки выполненных работ, создание наиболее благоприятных для работы данной организации условий. Всего с января 2022 года по декабрь 2023 года фигурант уголовного дела получил 2,3 миллиона рублей.

В феврале 2023 года отдел Военно-следственного управления Следкома России возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Незаконно полученные 2,3 млн рублей обвиняемый возместил в бюджет РФ на предварительном следствии.

Петрозаводский городской суд 2 декабря признал подсудимого виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года, сообщили в пресс-службе УФСБ Карелии.