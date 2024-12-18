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Инженер в Карелии, обогатившийся на 2,3 млн рублей якобы за покровительство субподрядчика, отделался условным сроком

Новости. Криминал
13:43, 19 Декабря 2024
фото: © УФСБ Карелии

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Сотрудники УФСБ Карелии раскрыли преступление экономической направленности.

Сотрудники УФСБ Карелии раскрыли преступление экономической направленности.  Преступление было совершено при реализации проекта по глубокой модернизации производственных мощностей АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» в рамках госпрограммы, утчнили в ведомстве.

Счотрудники УФСБ Карелии установили причастность должностного лица военной строительной компании к получению незаконного денежного вознаграждения от представителей субподрядной организации за действия, которые он фактически не совершал.

Момент передачи денег попал на фото.

Как рассказали в ведомстве, с декабря 2021 года должностное лицо, исполняя по указанному госконтракту обязанности старшего инженера — представителя генерального подрядчика, ежемесячно получало от представителей субподрядной организации от 100 до 200 тысяч рублей за покровительство -  обеспечение приемки выполненных работ, создание наиболее благоприятных для работы данной организации условий. Всего с января 2022 года по декабрь 2023 года фигурант уголовного дела получил 2,3 миллиона рублей.

В феврале 2023 года отдел Военно-следственного управления Следкома России возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Незаконно полученные  2,3 млн рублей обвиняемый возместил в бюджет РФ на предварительном следствии.

Петрозаводский городской суд 2 декабря признал подсудимого виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года, сообщили в пресс-службе УФСБ Карелии.

 

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