Старший лейтенант полиции профессионально разрешила сложную и нестандартную ситуацию

Гражданка Молдовы поблагодарила за чуткость и профессионализм сотрудницу МВД Карелии.

На сайт МВД Карелии от гражданки Молдовы поступила благодарность в адрес старшего инспектора отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции МВД республики Натальи Васильевны Кокконен, старшего лейтенанта полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Женщина рассказала, что обратилась в Управление по вопросам миграции с заявлением о выдаче вида на жительство в России. В разрешении нестандартной жизненной ситуации МВД проявила высокий профессионализм. Гражданка Молдовы также отметила чуткое отношение инспектора к делу.

В республиканском ведомстве отметили, что это далеко не первая благодарность в адрес Натальи Кокконен. Граждане Карелии не раз отмечали её вежливость, отзывчивость, внимательность и готовность к работе. Кроме того, старший лейтенант полиции обладает способностью найти выход из самых сложных ситуаций – немаловажную роль в этом играет большой опыт в сфере исполнения миграционного законодательства, уточнили в МВД Карелии.