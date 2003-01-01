Старт без ошибок: на семинаре в Петрозаводске рассказали, как начинающему бизнесу «взлететь»

В Карелии становится все больше людей, которые хотят открыть свое дело. Но первый шаг часто самый трудный: непонятно, с чего начать, какую нишу выбрать, как избежать ошибок.

Разобраться в этих вопросах помог образовательный семинар «Старт в бизнес», который прошел в Петрозаводске 27 августа. Мероприятие организовал Центр «Мой бизнес» при поддержке Сбербанка и оператора Т2.

На встрече обсудили меры господдержки, выбор системы налогообложения, вопросы социального предпринимательства. Начинающим предпринимателям рассказали, как современные технологии и цифровые сервисы могут помочь бизнесу не просто стартовать, а сразу работать эффективно, подробнее в материале.